Сторони зобов'язуються допомагати одна одній, якщо одна з них зазнає нападу.

Верхня палата парламенту Росії ратифікувала договір про взаємну оборону з Північною Кореєю. Про це повідомляють ЗМІ держави-агресора.

Видання Bloomberg зазначає, що це відбулося на тлі занепокоєння США та Європи через підтримку Пхеньяном війни правителя РФ Володимира Путіна проти України.

Зазначається, що угода про всеосяжне стратегічне партнерство, яку Путін підписав із північнокорейським лідером Кім Чен Ином у червні, зобов’язує обидві сторони допомагати одна одній, якщо одна з них зазнає нападу. Нижня палата російського парламенту ратифікувала угоду минулого місяця, в той самий день, коли Путін ухилився від відповіді, чи північнокорейські війська вже знаходяться в країні.

Відео дня

"Україна, США та Південна Корея повідомили, що близько 10 000 північнокорейських солдатів перебувають у Курській області Росії, де українські війська окупували частину прикордонної території. Україна заявила в понеділок, що її війська вперше вступили в бій з північнокорейськими солдатами після розгортання, яке союзники Києва по НАТО назвали ескалацією війни Кремля", - нагадує ЗМІ.

Договір про партнерство між Росією та КНДР

Як повідомляв УНІАН, вночі 19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Під час візиту було підписано договір про партнерство між РФ та КНДР.

Документ, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. При цьому кремлівський правитель додав, що Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

Згодом в Офісі президента України відреагували на новий договір між Росією та КНДР. За словами радника ОП Михайла Подоляка, підписання цього документа є одностороннім і найбільш нахабним обнуленням всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: