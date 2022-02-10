Інтерес Москви у цьому заході помітно впав, заявила Захарова.

Росія цього року не братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у середу, цитує російський Интерфакс.

Вона заявила, що "російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції, що пройде 18-20 лютого, з різних причин брати участь не будуть".

"Безвідносно цієї обставини ми змушені з жалем констатувати, що останні роки конференція все більше трансформується в такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність", - поскаржилась Захарова.

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За її словами, "інтерес Москви у цьому заході помітно впав".

"Ми знаємо, що в інших незахідних столицях відчувають те ж, що і ми. За бажання організаційний комітет здатний у короткі терміни виправити крен, що утворився, проте це вже питання до них", - відповіла Захарова.

Напередодні Пєсков підтвердив, що Путін не має наміру брати участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Як писав УНІАН, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив, що Німеччині треба постачати Україні "щось більше, ніж просто шоломи".

Він виступив за "стратегію розумного стримування" Росії.

Рішення Кремля відмовитися від обговорення безпекових питань із Заходом слідує після серії безрезультатних для РФ переговорів з ЄС і США щодо "гарантій безпеки" по Україні й НАТО.

Наразі Росія зосередила понад 100 тисяч військових навколо України, які, як вважає міжнародна спільнота, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Щоб не допустити нові бойові дії на території Східної Європи, країни ЄС, США і Британія розробили інструменти зі стримування апетитів Москви. Крім того, низка держав погодилась постачати Збройним Силам України зброю.

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