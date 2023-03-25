Аббас Галлямов виїхав з Росії.

Російські силовики оголосили в розшук колишнього спічрайтера президента РФ Володимира Путіна. Його підозрюють у кримінальних злочинах.

За інформацією видання Associated Press, Аббас Галлямов писав промови для Путіна, коли він займав пост прем'єр-міністра РФ в 2008-2012 роках. Пізніше Галлямов став політичним консультантом та аналітиком, якого часто цитували російські та закордонні ЗМІ. Останні роки він жив за кордоном.

Журналісти з'ясували, що Галлямов числиться в базі даних МВС. У його записі говорилося, що він розшукується "за статтею Кримінального кодексу", але не вказано за якою саме.

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Минулого місяця російське міністерство юстиції додало Галлямова до свого реєстру іноземних агентів, що вимагає додаткової перевірки з боку уряду.

У відомстві заявили, що Галлямов "поширював матеріали, створені іноземними агентами, серед необмеженого кола осіб, висловлювався проти проведення спецоперації в Україні і брав участь в якості експерта і респондента на інформаційних майданчиках, наданих іноземними структурами".

У свою чергу Галлямов повідомив журналістам AP, що дізнався про те, що знаходиться в розшуку, зі ЗМІ. Ніякі правоохоронні органи не виходили на зв'язок, тому він не знає, яке звинувачення йому пред'явили в Росії.

"Я припускаю, що формально це злочин з дискредитації армії. Його використовують проти всіх, хто відмовляється розширювати кремлівський сценарій і намагається провести об'єктивний і неупереджений аналіз того, що відбувається", - зазначив екс-спічрайтер Путіна.

Галлямов назвав цей крок проти нього частиною "стратегії залякування" російського уряду.

Закон про іноагентів в Росії - що відомо

29 червня 2012 року в Держдуму РФ внесли проект закону про іноагентів, а прийняли його 20 липня того ж року. Далі документ лише розширювали, тепер він стосується не тільки некомерційних підприємств, а й ЗМІ, і фізичних осіб, і блогерів.

Поправки до цього Закону призвели до того, що з 1 грудня 2022 року реєстр став єдиним, а "іноземними агентами" тепер оголошують усіх, хто отримує підтримку з-за кордону або "перебуває під іноземним впливом і здійснює політичну діяльність або цілеспрямований збір відомостей у галузі військово-технічної діяльності Росії".

Крім того, в Росії створили реєстр людей, "афілійованих з іноагентами", в тому числі засновники, керівники, члени, учасники або працівники організації, оголошеної "іноагентом".

Фактично звання іноагента в Росії отримували всі, хто так чи інакше був неугодний Кремлю, в тому числі актори і зірки російської естради.

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