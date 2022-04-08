Влада країни вже відреагувала на інцидент.

Російський урядовий літак ІЛ-96-300, судячи з усього, порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше за два роки.

Про інцидент написало місцеве видання Yle з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що урядовий борт увійшов у повітряний простір Фінляндії в районі міста Порвоо і пробув там близько трьох хвилин. Останній раз схожий випадок був зафіксований в липні 2020 року.

Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконнен дав наступний коментар щодо інциденту: "Фінляндія завжди серйозно ставиться до порушень повітряного простору. Прикордонна служба розслідує цю справу. У нас є хороший потенціал територіального контролю, ми виявляємо і ефективно реагуємо на всі порушення повітряного простору".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО. Росія відреагувала на цей крок погрозами. Однак радник керівника офісу президента України Олексій Арестович вважає слова РФ порожніми, адже вона зі своїм тихоокеанським флотом нічого не зможе зробити Фінляндії.

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