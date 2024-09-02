На тлі зростаючого партнерства між Китаєм і Росією китайська мова стає все більш популярною в РФ.

Правитель Росії Володимир Путін заявив у понеділок, що молоді члени його родини вільно розмовляють китайською мовою. При цьому під час зустрічі з учнями однієї зі шкіл у Кизилі (Республіка Тува, РФ) він закликав школярів не забувати про важливість англійської мови, незважаючи на зростаючу популярність китайської, інформує Reuters.

Видання нагадує, що у Путіна від колишньої дружини Людмили є дві доньки, вони говорять російською, англійською, німецькою та французькою. При цьому, за інформацією росЗМІ, Путін, який розлучився з дружиною в 2014 році, рідко говорить про свою сім'ю, але має щонайменше трьох онуків.

"Деякі члени моєї сім’ї, малі діти, теж говорять по-китайськи — вони вільно нею розмовляють", — сказав Путін. Відео дня

Автори статті зазначають, що на тлі зростаючого партнерства між Китаєм і Росією китайська мова стає все більш популярною в Росії як улюблена іноземна мова, і ця тенденція, за словами Путіна, пояснюється розвитком контактів між економікою, політикою та суспільством. При цьому Путін, який вільно розмовляє німецькою, але також брав уроки, щоб покращити свою англійську, сказав, що учні не повинні забувати про важливість англійської.

"Англійська мова - велика мова, вона дуже багато дала людству в плані поєднання знань і об'єднання людей у ​​сфері культури і так далі", - сказав Путін.

Володимир Путін - останні новини

Правитель РФ Володимир Путін провів відкритий урок "Розмова про важливе" зі школярами, під час якого "образився" на наступ під Курськом, назвавши ЗСУ "бандитами", і похвалився Донбасом. Зокрема, він назвав просування ЗСУ "провокацією", яка є "невдалою" спробою зупинити наступ ЗС РФ на Донбасі.

Також УНІАН повідомляв, що МКС пригрозив Монголії наслідками за відмову у співпраці щодо арешту Путіна в разі його прибуття до цієї країни.

Як відомо, суд видав ордер на арешт диктатора ще у березні 2023 року. Кремль вже заявив, що "не хвилюється" щодо візиту.

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