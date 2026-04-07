Орбан заявив Путіну, що готовий стати 'мишею для російського лева', – Bloomberg

Орбан заявив про готовність "допомогти Путіну будь-яким чином".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові з Володимиром Путіним у жовтні заявив про готовність надати будь-яку допомогу, щоб допомогти Росії. Про це пише Bloomberg, посилаючись на стенограму розмови, складену угорським урядом.

"Наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-яким способом. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", – заявив Орбан.

При цьому Bloomberg зазначає, що під час розмови Орбан згадав популярну байку про мишку, яка звільнила лева, що потрапив у сітку, після того, як той пощадив життя гризуна. Це зауваження викликало сміх у Путіна, згідно зі стенограмою розмови.

Зазначається, що розмова між Орбаном і Путіним відбулася близько полудня 17 жовтня:

"Більшу частину розмови обидва політики присвятили висловленню вдячності один одному, а також Дональду Трампу".

Під час розмови Орбан також високо оцінив "міцну дружбу" з Путіним.

"Чим більше друзів ми заводимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – сказав Орбан.

У свою чергу Путін високо оцінив "незалежну і гнучку" позицію Угорщини щодо його війни проти України.

Згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося Bloomberg, головною метою жовтневої телефонної розмови було обговорення можливості проведення в Угорщині зустрічі США і Росії, яка обговорювалася на той час. Путін детально розповів Орбану про кроки, які могли б привести до цієї події.

І Орбан, і Путін також високо оцінили Трампа. Прем'єр-міністр Угорщини сказав, що захоплюється "торнадоподібним" підходом американського президента до бізнесу.

"Як то кажуть, він рухається вперед як танк, – сказав Путін. – Це працює на нього, і цьому можна тільки радіти".

Розмова почалася з привітання Орбана Путіну з днем народження, а завершилася питаннями про здоров'я обох лідерів.

"Я займаюся спортом, катаюся на лижах. Знаю, що ви граєте у футбол", – сказав Путін, згідно зі стенограмою. "Намагаюся", – відповів Орбан, після чого обоє розсміялися. Потім угорський прем’єр подякував Путіну і попрощався по-російськи.

Позиція Угорщини

Раніше УНІАН писав, що в Угорщині наближаються вибори, які можуть стати найсерйознішим випробуванням для влади Віктора Орбана за багато років. Зараз головна інтрига – чи переможе опозиція, але навіть у такому випадку це не гарантує різкого поліпшення відносин з Україною, пише Politico.

Також раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу.

Повідомлялося, що ЄС обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються в невеликих групах через підозри в тому, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з Росією.

