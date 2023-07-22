Водночас у американській розвідці не вважають, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що "не має підстав сумніватися" у заяві президента Росії Володимира Путіна про переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників розвідки.

Зазначається, що минулого місяця на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що перші ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі.

Офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі. Але представники розвідки США заявили, що в аналітиків "немає підстав сумніватися" у заявах Путіна, а також немає підстав сумніватися, "що вони досягли певного успіху" у передачі зброї.

Відео дня

Чиновники не стали розкривати, чому вони так вважають. Вони визнали, що розвідці США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

Раніше цього місяця представники США та Заходу повідомили CNN, що, схоже, Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові зображення не показали жодних ознак підготовки та безпеки, які були б стандартними для російського ядерного об’єкта. Однак інші джерела повідомили CNN, що в Білорусі є різні об’єкти радянської епохи, де можливо розмістити частину зброї.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив минулого місяця, що в умовах агресії він "без вагань" використає російську тактичну ядерну зброю. Однак у розвідці США не вірять, що Лукашенко матиме контроль над арсеналом. За словами офіційних осіб, він, швидше за все, буде повністю контролюватися Росією.

У американській розвідці також не вважають, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки вона буде зберігатися на складах, а не на передовому розгортанні, і контролюватиметься російськими силами.

Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

У березні президент РФ Володимир Путін заявив про передачу Білорусі комплексу "Іскандер", який є потенційним носієм ядерної зброї. Також було оголошено про будівництво в РБ сховища для ядерної зброї.

Вже у травні біллоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі.

Водночас у Росії чітко зазначили, що Мінськ не контролюватиме "ядерну кнопку" - передачі контролю за ядерною зброєю не відбудеться.

Вас також можуть зацікавити новини: