Петро Глиньскі зазначив, що зараз не час для російського балету.

Віце-прем'єр-міністр Польщі Петро Глиньскі закликав прибрати російську класичну та сучасну культури з громадського простору. Він наполягає на введенні культурних санкцій проти РФ через війну в Україні

Про це політик заявив у Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС з питань освіти, молоді, культури та спорту.

"Для російського балету зараз не час, не кажучи вже про хор Александрова. Нині не сезон для Чехова або навіть Пушкіна. Російська культура повинна зникнути з публічного простору", - заявив Глиньскі.

При цьому він відзначив значний внесок РФ в культуру, але вважає, що культура повинна зіткнутися з перешкодами в популяризації через війну в Україні.

Варто відзначити, що Глиньскі бере участь у засіданні Ради ЄС з освіти, молоді, культури і спорту. На його думку, необхідно посилити діяльність усіх країн-членів ЄС щодо підтримки українців, а також встановити санкції у сфері культури у відносинах з РФ. У зв'язку з цим Міністерство культури та національної спадщини Польщі закликало зробити конкретні дії, зокрема призупинити державні культурні зв'язки з Москвою, та інше

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 квітня світ побачив свідчення звірств російських військових у населених пунктах Київської області. На приголомшливі фото з Бучі видно, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження і ембарго на постачання енергоносіїв.

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