Раніше свої санкції також запровадили США та Південна Корея.

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти трьох компаній і однієї фізичної особи, причетних до поставок зброї в РФ з Північної Кореї в обмін за нафту. Про це йдеться в заяві британського уряду.

"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля Росії та КНДР (Північної Кореї) обійти санкції (ООН) щодо нафтопродуктів, які сприяють незаконним військовим програмам КНДР", – йдеться в заяві уряду.

У заяві говориться, що Британія діє "разом з міжнародними партнерами", і цитується міністр закордонних справ Девід Кемерон, який заявив, що Британія продовжуватиме притягувати Москву та Пхеньян до відповідальності за такі поставки зброї.

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"Путін напружує всі жила, щоб підтримувати свою незаконну війну в Україні, навіть вдаючись до незаконних торговельних угод "зброя за нафту" з КНДР, відверто порушуючи санкції ООН, за які проголосувала сама Росія, і накладаючи вето на групи моніторингу ООН", – сказав він.

Британія заявила, що нові санкції стосуються:

північнокорейської компанії Paekyangsan Shipping, яка здійснює перевезення нафтопродуктів між Північною Кореєю та Росією;

російської компанії Toplivo Bunkering Company та її директора Олексія Воротнікова за те, що вона дозволяла суднам, які беруть участь у таких перевезеннях, розвантажуватися в російському порту Восточний;

ТОВ "Восточная Стивидорная Компания", яка надає вантажні послуги в порту Восточний.

Заходи включають заморожування активів, транспортні санкції та заборону на поїздки, а також спрямовані на російську компанію з перевезення вантажів Восточную стивідорну компанію та директора ТБК Олексія Воротнікова.

Росія міняє нафту на зброю в КНДР

Як писав УНІАН, з осені минулого року Росія почала отримувати артилерійські снаряди та балістичні ракети від КНДР. В обмін за це до Північної Кореї постачається нафта. Така торгівля прямо порушує міжнародні санкції, накладені на КНДР на рівні ООН. Свого часу за ці санкції голосувала сама ж Росія.

У березні Росія наклала вето на продовження роботи моніторингової групи ООН, яка відстежувала дотримання санкцій проти Північної Кореї впродовж останніх 15 років. Експерти та офіційні особи на Заході не мають сумнівів, що це пов’язано з активізацією торгівлі між РФ та КНДР.

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