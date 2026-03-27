Поліція Словаччини відкрила справу проти Фіцо за держзраду та причетність до тероризму

Справа стосується зокрема України.

Правоохоронці в Словаччині відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підозрюючи його у держзраді. Про це повідомив опозиційний політик Браніслав Гролінг, якого цитує Aktuality.

Він зазначив, що підставою для цього стала заява партії SaS, як очолює Гролінг. За словами політика, її підтримали тисячі людей.

"Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії", - заявив Гролінг.

Він додав, що справу вже передали до поліції для проведення розслідування. За його словами, йдеться про підозру не лише у державній зраді, а також у зловживаннях влади, злочинах проти людяності та навіть причетність до тероризму.

"Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його", – додав Гролінг.

Він пояснив, що причиною скарги на Фіцо є його діяльність у сфері енергетичної безпеки. Зокрема – йдеться про припинення постачання аварійної електроенергії в Україну. Він пояснив, що ця справа стала резонансною через безпрецедентну підтримку суспільства.

Заяви Фіцо щодо України

Раніше Фіцо заявляв, що Словаччина може приєднатися до вето Угорщини щодо виділення Україні 90 млрд євро від Європейського союзу. Він також підтримав Орбана і заявив, що "Зеленський не може керувати ЄС".

Він також намагався виправдати міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який, за даними ЗМІ, дзвонив голові МЗС РФ Сергію Лаврову в перервах між засіданнями Євросоюзу. Він зазначив, що кожен може телефонувати "кому хоче", але водночас зазначив, що не бачив жодних доказів цьому.

