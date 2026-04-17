США знову закрили свої порти для російських суден

Причиною рішення називають агресивну політику Кремля.

Дональд Трамп офіційно продовжив заборону російському флоту заходити в порти США. Відповідне рішення Білого дому оприлюднили у Федеральному реєстрі.

За наявними даними, цей режим був запроваджений ще у квітні 2022 року, а нинішнє рішення залишає його чинним ще як мінімум на рік.

Обмеження стосуються стоянки та пересування суден, пов'язаних із країною-агресором. Наразі міністр внутрішньої безпеки зберігає повноваження жорстко регулювати перебування таких кораблів у портах Штатів.

Підставою для ухвалення цього рішення називають агресивну політику Кремля.

"Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться у повідомлені.

У зв'язку з цією ситуацією, на думку американської адміністрації, необхідно зберігати надзвичайні повноваження для контролю морського простору.

Раніше УНІАН писав, що Сполучені Штати не планують продовжувати дію спеціальних ліцензій, які дозволяли продаж російської та іранської нафти в обхід санкцій.

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, тимчасові послаблення стосувалися лише тієї сировини, що вже перебувала в морі, і цей ресурс наразі повністю вичерпано.

