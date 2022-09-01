Сибірський бізнесмен Олександр Говор має намір витратити на нову покупку до 151 мільйона євро.

Компанія-покупець McDonald's у Російській Федерації зацікавився активами фінського виробника одноразового посуду Huhtamaki. Сума контракту може скласти до 151 мільйона євро.

Про це повідомляє видання Reuters.

Відзначається, що бізнесмен Олександр Говор для покупки російської "дочки" Huhtamaki має намір залучити кредит Ощадбанку і кошти зареєстрованої на Кіпрі компанії Espentina Limited.

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Фінська компанія ще квітні повідомила про припинення всіх операції в РФ і почала шукати покупців для своїх підприємств. У Росії у Huhtamaki є виробництва в Татарстані і Московській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку березня в Mcdonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну у РФ тимчасово закриють всі ресторани.

16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає російський ринок. 12 червня в РФ відкрився замінник Mcdonald's - "Вкусно и точка".

ЗМІ дізналися, що у закладах можуть використовувати старі ресурси Mcdonald's, наприклад, булки. З першого дня відкриття візитною карткою "Вкусно и точка" стали цвіль, засмажені у фритюрі комахи і гнилі овочі.

Власником російських активів Mcdonald's стала компанія бізнесмена "Клуб готель". До цього він по франшизі розвивав мережу Mcdonald's в Новосибірську, Бердську, Красноярську, Барнаулі, Томську, Кемерові і Новокузнецьку.

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