Чоловік спілкувався про війну з користувачкою, яка видавала себе за жінку з України.

Цивільний працівник ВПС США розголошував секретні дані про Україну на сайті знайомств. Його затримано.

Як повідомляє Мін'юст США, 63-річний Девід Слейтер передавав інформацію, пов'язану з війною Росії проти України, через сервіс онлайн-знайомств. Чоловік служив в армії США і пішов у відставку у званні підполковника. Після цього він працював у Стратегічному командуванні збройних сил США (USSTRATCOM) на авіабазі Оффатт у штаті Небраска і приблизно із серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації щодо війни.

Отриману на брифінгах секретну інформацію Слейтер передавав через сервіс онлайн-знайомств особі, яка видавала себе за українку. Співрозмовниця Слейтера регулярно просила того видати йому секретні дані, називаючи його в особистому листуванні "улюбленим таємним інформатором" і "секретним агентом". Підозрюваний надав "українці" розвіддані про військові цілі та військовий потенціал Росії, пов'язані з її нападом на Україну.

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Сьогодні відбудеться перше судове засідання у справі Слейтера. Йому загрожує до 10 років в'язниці і до 250 тисяч доларів штрафу за кожним пунктом обвинувачення.

Інши "зливи" інформації про Україну

Як повідомляв УНІАН, розгорівся скандал навколо злитої розмови німецьких генералів про війну в Україні. В опублікованій російською пропагандою телефонній розмові командувач ВПС Інго Герхарц та бригадний генерал Франк Грефе розмовляли із двома іншими офіцерами Бундесверу. Для дзвінка використовувалася не зашифрована лінія, а програмне забезпечення відеоконференцій Webex. Тривалість запису - 38 хвилин.

Служба військової контррозвідки Німеччини проводить розслідування. Міністр ініціював попереднє дисциплінарне розслідування щодо учасників розмови.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав публікацію цієї розмови російською гібридною атакою, проведеною для того, щоб "підірвати рішучість" союзників. Він доручив розслідувати інцидент.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що німців "не денацифікували до кінця".

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