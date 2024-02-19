Обох взяли у полон у грудні під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі.

Повідомлено про підозру у держзраді двом бойовикам, які намагалися прорвати позиції ЗСУ під Роботиним на Запоріжжі. Як повідомляє Служба безпеки України, обох зрадників взяли у полон під час запеклих боїв у грудні 2023 року.

Обидва затриманих – мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії. Під час перебування у лавах окупаційного угруповання, одного із фігурантів призначили стрільцем, іншого – заступником командира взводу.

Після проходження навчання на полігоні в Росії у жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.

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Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ. Під час одного із штурмів обидва бойовики були захоплені у полон воїнами Сил оборони.

Зазначається, що наразі слідчі Служби повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

"Ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення", – зазначають у СБУ.

Інші підозри зрадникам-бойовикам РФ

30 січня СБУ повідомила про підозру 3-м бойовикам: серед них – командир російських десантників, які штурмували Роботине. Усі вони у 2023 році добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань РФ та штурмували позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку.

У листопаді та наприкінці грудня минулого року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час жорстоких боїв у районах Роботиного та Вербового. Серед затриманих – командир відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил країни-агресора. Зловмисник до 2014 року проживав у тимчасово окупованій Жданівці, що на Донеччині, а потім переїхав до Краснодарського краю.

Ще один зрадник – уродженець Макіївки на Донеччині. Наприкінці вересня минулого року він "записався" до лав 234-го десантно-штурмового полку РФ.

Інший фігурант – мешканець тимчасово окупованої Горлівки. У серпні минулого року добровільно вступив до 71-го мотострілецького полку російських військ.

Слідчі повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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