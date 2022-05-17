81 сенатор проголосував "за", а 11 "проти " під час першого з трьох потенційних процедурних голосувань.

Сенату США вдалося провести процедурне голосування щодо законопроекту про надання Україні військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.

Про це пише Голос Америки.

81 сенатор проголосував "за", а 11"проти" під час першого з трьох потенційних процедурних голосувань, що відкривають дорогу до остаточного затвердження Сенатом законопроекту про фінансування для України.

Це дало "зелене світло" для голосування щодо необхідного законопроекту про допомогу Україні.

28 квітня президент США Джо Байден запросив допомогу Україні у розмірі 33 мільярдів доларів, в тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Палата представників США збільшила цю суму до приблизно 40 мільярдів доларів.

Водночас у Сенаті уповільнили розгляд законопроекту. Протрампівський парламентар Ренд Пол одноосібно заблокував законопроект про виділення Україні допомоги майже на 40 мільярдів доларів. Він заявив, що за грошима необхідний нагляд.

При цьому наголошувалося, що законопроект не буде заблокований або переглянутий, але сенатори наполягають на прийнятті поправки, яка забезпечить призначення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами, щоб уникнути шахрайства.

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