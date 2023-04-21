Росію виключили зі списку країн, громадяни яких користуються правом на безвізовий режим поїздок з туристичною метою на період з 20 квітня по 31 грудня.

Албанія скасувала туристичний безвізовий режим для громадян Росії.

Як повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Албанія у соціальній мережі Facebook, 20 квітня Рада міністрів Республіки Албанія ухвалила рішення про виключення Росії зі списку країн, громадяни яких користуються правом на безвізовий режим поїздок з туристичною метою на період з 20 квітня по 31 грудня.

"Вдячні албанським друзям за солідарність та підтримку України у боротьбі проти російських окупантів", - зазначає посольство.

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Спрощений візовий режим з РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2022 року Європейська комісія запропонувала Раді ЄС повністю призупинити чинність угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Того ж дня президент Володимир Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення про візові обмеження для росіян та наголосив, що, окрім моральної сторони, це також питання елементарної безпеки.

9 вересня 2022 року Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

А вже 13 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди тепер не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз.

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