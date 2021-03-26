Завербовані Москвою болгарські військові діяли методами часів Холодної війни.

На початку грудня в чиновник високого рангу в Міністерстві оборони Болгарії сів за свій робочий стіл, дістав чорний смартфон і витратив наступну годину і 20 хвилин на фотографування таємних військових документів на своєму комп'ютері.

Ці фото були призначені для лідера російського угруповання шпигунів. Вони містили дуже чутливу інформацію включно з даними про винищувачі F-16, - пише Wall Street Journal з посиланням на відео, опубліковані болгарською владою.

"Ти минулого разу дав багато матеріалів. Аж чотири купи. Я бачив, що на твоїй флешці. Це хороша інформація", - сказав лідер шпигунів під час однієї з перехоплених розмов.

Читайте такожБолгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґратаМинулого тижня влада Болгарії оголосила про викриття шпигунів Росії, які збирали інформацію для Москви про НАТО, ЦРУ, Україну, а також про конфлікт в Нагірному Карабасі. П'ять чоловіків і одна жінка, серед яких був і ватажок угруповання, були арештовані за звинуваченнями у шпигунстві. Болгарські прокурори називають це найбільшим викриттям з часів Холодної війни.

Росія використала давні зв'язки з меншими й більш уразливими членами НАТО і ЄС, щоб створити шпигунські мережі й отримати доступ до західних таємниць.

"Перехоплені переговори, опубліковані прокурорами, вказують на те, що в часи передових технологій і кібершпигунства, Москва все ще покладається на людську розвідку", - йдеться в статті.

"Росія вміло використала старі мережі служб безпеки, які лишилися навіть через три десятиліття після падіння комуністичного режиму", - сказав старший аналітик Центру досліджень демократії в Софії Мартин Владіміров.

Криміналістичні докази, які оприлюднили болгарські прокурори, включать відео, аудіо перехоплених розмов, а також документи, які описують російський шпіонаж дуже детально. На одному з відео підозрюваний шпигун рахує долари на своєму робочому столі. На іншому відео відбувається зустріч для передачі інформації. Ще один запис переговорів викриває, як ватажок шпигунів дає інструкції, як замаскувати спеціальну техніку під подарунок.

"Такі випадки відбуваються раз за життя. Я рідко коли бачив стільки доказів. А ми ж опублікували лише невелику частину з них", - сказав Генеральний прокурор Болгарії Іван Гашев.

У Софії військовий суд в понеділок залишив під вартою 5 членів угруповання. Шостого відпустили під заставу через зізнання й згоду співпрацювати зі слідством. Болгарія вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві, пов'язаному зі справою.

Читайте такожПідполковника Франції підозрюють у держзраді на користь РосіїМЗС Росії назвало це "ще одним загостренням антиросійської "шпигунської манії" в Болгарії на тлі підйому русофобії на Заході, зокрема, в США". У Москві наголосили, що залишають за собою право відповісти на висилання дипломатів.

Wall Street Journal нагадує, що впродовж останніх років Болгарія відправила додому кількох російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві. Зокрема, їх запідозрили в тому, що вони збирали інформацію про кількість солдатів США на болгарській території. Експерти кажуть, що Росія керує широкими шпигунськими угрупованнями не лише в Болгарії, а й інших посткомуністичних країнах. Минулого року Словаччина й Чехія вислали російських дипломатів через незаконну діяльність.

У Болгарії кажуть, що члени шпигунського угруповання мали доступ до болгарських таємниць, а також таємниць НАТО і ЄС. Оскільки вони працювали в Міністерстві оборони країни, у військовій розвідці й парламенті.

"Зважаючи на їхні високі посади і доступ до засекреченої інформації включно з тією, яка стосувалася НАТО, ризики для національної безпеки були високі", - сказав Гашев.

Згідно з даними прокуратури Болгарії, угрупованням керував самопроголошений "сталініст", який в минулому обіймав високу посаду у військовій розвідці країни. Він також закінчив школу шпигунів у Росії. У матеріалах прокуратури його називають "резидентом". Він вербував агентів, пропонуючи їм 1800 доларів на місяць або, як він сам сказав, "хороші невеликі суми".

Інші члени угруповання служили в болгарській розвідці й Міністерстві оборони Болгарії. Також серед них був чиновник, який працював з засекреченими матеріалами в парламенті.

"Якщо є щось таємне, сфотографуй це. Матеріали про Росію, Близький Схід, Ірак, місцеві конфлікти, такі як Нагірний Карабах - все це дуже важливо. Україна і Білорусь теж", - говорив "резидент" під час однієї з перехоплених розмов.

"Резидент" використовував свою дружину, в якої є також громадянство Росії, як посередника між його мережею і посольством РФ. Її теж арештували. Зустрічі членів шпигунської групи часто відбувалися за пивом або вечерею. На одній з них "резидент" давав поради іншим, про що свідчать матеріали прокурорів. Він видав агентам смартфони, які шифрують інформацію включно з фото на них.

Читайте такожThe Times: Між США і Росією назріває кібервійна"Тепер питання, де зберігати цей пристрій", - сказав він іншим агентам.

"Якщо мене спитають, я скажу, що це для роботи", - відповів один з них.

"Гадаю, краще покласти кудись в шухляду й загорнути, як подарунок. Прикріпи зверху записку: "Подарунок для Вікторії", так ніби ти збираєшся дати їй цей подарунок в майбутньому", - порадив "резидент".

Прокурори не пояснили, хто така "Вікторія". Так само вони не знають, як довго угруповання вела свою діяльність. Однак, гроші були головною мотивацією для його учасників. На одному з записів "резидент" радив одному з агентів брати оплату у болгарській валюті, тому що обмінювати іноземні гроші потім буде ризиковано.

"Так, це небезпечно. Але у нас лише одне життя, хлопче. Ніхто не буде з тобою рахуватися, якщо ти без грошей", - сказав "резидент".

Дипломатичні війни Болгарії та Росії

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Переклад: Лесь Димань