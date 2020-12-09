Справа пов’язана з розширеним розслідуванням, проведеним Данською службою безпеки та розвідки.

Громадянин Росії в Данії був звинувачений у шпигунстві за надання інформації про данські енергетичні технології Росії.

Читайте такожУ Франції засудили до п'яти років ув'язнення російського хакераПро це заявила влада Данії в середу, пише Reuters.

Росіянин, ім'я, вік і стать якого не повідомляється, підозрюється у наданні "інформації про, серед іншого, данські енергетичні технології російській спецслужбі".

Посольство Росії в Копенгагені заявило, що вважає дії данського прокурора "помилкою" і закликає до неупередженості в процесі судочинства.

Там заявили, що сподіваються, що "співвітчизник" буде виправданий у суді і звільнений. Справа пов’язана з розширеним розслідуванням, проведеним Данською службою безпеки та розвідки.

Районний суд Ольборга розглядатиме справу, але ще не призначив дату розгляду справи, повідомила агенція Reuters прокуратура, додавши, що росіянину, який перебуває під вартою з початку липня, загрожує можливе ув'язнення та депортація.

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Автор: УНІАН