У Піднебесній розуміють, що ставка Сі Цзіньпіня на Путіна була невдалою.

Китайський лідер Сі Цзіньпін може не стати президентом втретє через зв'язки з Володимиром Путіним.

Про це заявив економіст Іван Ус у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є певна теорія, що тісні звʼязки китайського президента і Володимира Путіна можуть завадити Сі Цзіньпіню стати президентом Китаю втретє. У Китаї розуміють, що ставка Сі Цзіньпіня на Путіна була невдалою", - пояснив експерт.

За словами Уса, Китай поступово змінює позицію щодо Росії.

"Наразі складається враження, що Китай бачить, що Росія не досягла поставлених цілей, тому китайська влада робить кроки, які демонструють небажання підтримувати росіян. Ми бачимо, що Путін по безпілотники поїхав не в Китай, а в Іран, хоча якість китайських безпілотників в рази краща. Так само через Казахстан Китай передає Росії повідомлення, що не буде підтримувати політику Кремля", - підсумував він.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Росія намагається не завдавати ударів по китайських інфраструктурних об'єктах на території України.

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