Західні аналітики і розвідка стверджують, що Кремль здійснює широкомасштабне виведення військ з Сирії, хоча Москва ще не підтвердила цього.

У Сирії немає місця для російської присутності. Таку заяву зробив р ечник перехідного уряду країни Обейда Арнаут.

Про це повідомляє Euronews. Зазначається, що Росію закликали переглянути свою присутність у Сирії після падіння режиму союзника російського диктатора Володимира Путіна – Башара Асада. Водночас у Сирії відкриті до контактів з усіма країнами, щоб побудувати нове майбутнє країни.

Росія мала дві військові бази в Сирії: військово-повітряна база Хмеймім поблизу портового міста Латакія і військово-морська база Тартус на узбережжі Середземного моря. Обидві вважалися одними з найбільш стратегічно важливих військових форпостів Кремля у регіоні.

Відео дня

База в Тартусі має особливо важливе значення, оскільки забезпечує Росії єдиний прямий вихід до Середземного моря і є базою для проведення військово-морських навчань, базування військових кораблів і навіть базування атомних підводних човнів.

Західні аналітики і розвідка стверджують, що Кремль здійснює широкомасштабне виведення військ з Сирії, хоча Москва ще не підтвердила цього. Водночас речник нового перехідного уряду Сирії каже, що нещодавні дії Росії в Сирії були неоднозначними. Він акцентував, що рішення вивести кораблі ВМС з портів і передислокувати військову техніку з баз не дає чіткого уявлення про те, чи дійсно Кремль виводить війська, чи це є частиною його регулярних пересувань.

"Я думаю, що Росія повинна переглянути свою присутність на сирійській території, а також свої інтереси. Їхні інтереси були пов'язані зі злочинним режимом Асада. Вони можуть переглянути свою позицію і проявити ініціативу, щоб звернутися до нової адміністрації, щоб показати, що у них немає ворожнечі з сирійським народом, і що епоха режиму Асада нарешті закінчилася", – додав Арнаут.

Російська присутність в Сирії

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, який втік до РФ, присутність російського контингенту в країні залишається під питанням. Українська розвідка повідомляла, що Москва виводить свій контингент з віддалених районів Сирії. При цьому серед російських солдатів є розмови, що Кремль нібито домовився про збереження присутності на двох сирійських базах.

У ЗМІ дійсно писали про такі перемовини, хоча офіційних заяв з цього приводу зроблено не було. Ба більше, російський диктатор Володимир Путін продовжує мовчати про крах режиму свого союзника Башара Асада. Це свідчить про те, що зараз пріоритетом Путіна, вочевидь, є війна проти України, пише NYT.

Вас також можуть зацікавити новини: