Мільярдер упевнений, що незадоволення щодо його дій та заяв можуть висловлювати лише боти.

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск назвав ботами тих людей, які обурилися його образливим твітом про президента України Володимира Зеленського, а також тих, хто не задоволений утисками робітників на підприємствах, що належать Маску.

Так, дружній до Маска твітер-акаунт Whole Mars Catalog опублікував допис, в якому виступив на захист бізнесмена, апелюючи до його заслуг у підтримці України.

"У сучасному дивовижному світі людина, яка витрачає десятки мільйонів доларів на підтримку України – це "пригнічувач вразливих людей" і "досить жахлива людина". А той хлопець, який виставляє український прапор у своїй біографії, вважається героєм", – йдеться у цьому дописі.

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У коментарях на цей твіт з'явився сам Маск.

"Давайте не будемо занадто суворими до ботів – вони просто говорять те, на що запрограмовані", – написав мільярдер.

Скандал із твітом Маска про Зеленського

Як писав УНІАН, 2 жовтня Ілон Маск опублікував в своєму твітері карикатуру на Володимира Зеленського. Взявши за основу популярний мем про хлопця, який ледь стримується від якоїсь дії, Маск додав на картинку обличчя Зеленського і напис "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів".

Цей твіт спричинив хвилю обурення в мережі та карикатур у відповідь, де вже Маска звинувачували в тому, що він і п’яти хвилин не може витримати, аби не розповсюджувати російську пропаганду.

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