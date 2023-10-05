Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск назвав ботами тих людей, які обурилися його образливим твітом про президента України Володимира Зеленського, а також тих, хто не задоволений утисками робітників на підприємствах, що належать Маску.
Так, дружній до Маска твітер-акаунт Whole Mars Catalog опублікував допис, в якому виступив на захист бізнесмена, апелюючи до його заслуг у підтримці України.
"У сучасному дивовижному світі людина, яка витрачає десятки мільйонів доларів на підтримку України – це "пригнічувач вразливих людей" і "досить жахлива людина". А той хлопець, який виставляє український прапор у своїй біографії, вважається героєм", – йдеться у цьому дописі.
У коментарях на цей твіт з'явився сам Маск.
"Давайте не будемо занадто суворими до ботів – вони просто говорять те, на що запрограмовані", – написав мільярдер.
Скандал із твітом Маска про Зеленського
Як писав УНІАН, 2 жовтня Ілон Маск опублікував в своєму твітері карикатуру на Володимира Зеленського. Взявши за основу популярний мем про хлопця, який ледь стримується від якоїсь дії, Маск додав на картинку обличчя Зеленського і напис "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів".
Цей твіт спричинив хвилю обурення в мережі та карикатур у відповідь, де вже Маска звинувачували в тому, що він і п’яти хвилин не може витримати, аби не розповсюджувати російську пропаганду.