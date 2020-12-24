Пошуки почали після публікації монографії, що розповідає про скарб, знайдений у Слушкові ще до Другої світової війни.

На кукурудзяному полі в Слушкуві поблизу польського міста Каліша знайшли скарб з 6,5 тисячі срібних монет в лляних мішечках, срібних злитків, фрагментів свинцю і кілець.

Читайте такожРосійська сім'я знайшла скарб і побоялася залишити його собіПро це пише Archeologia.com.pl.

За словами доктора Адама Кенджерського з Інституту археології та етнології Польської академії наук, це один з найбільш інтригуючих скарбів в Польщі. Він зазначив, що скарб може належати до рубежу XI і XII століть.

Пошуки почали після публікації монографії, що розповідає про скарб, знайдений у Слушкуві ще до Другої світової війни. Знахідка складалася з 13 061 предмета, серед яких монети та срібні прикраси.

У листопаді археологи вирушили в Слушкув, щоб сфотографувати місце попередніх знахідок, але місцевий священник вказав на місце, де повинен був бути захований скарб.

Через два дні дослідники знайшли наповнений динаріями горщик. Серед монет вони виявили дві золоті обручки.

"Кільця, ймовірно, зроблені з дорогоцінних каменів. Вони додатково прикрашені золотими гранулами. Більше кільце конічне і багатокутне, а менше - у формі стрижня з пробитими отворами", - розповів археолог Даріуш Вичулковський.

На одному з кілець є напис кирилицею, яка говорить:"Господи, допоможи своїй Рабі Марії". Передбачається, що знайдені скарби можуть бути частиною приданого Марії.

"Ми знаємо, що в той час дружиною Болеслава Кривоустого була Русинська Принцеса на ім'я Збислава. Згідно з літературою, у неї повинна була бути сестра Марія, яка була одружена з Петром Влостовичем. Прийнято вважати, що Марія була дочкою Святополка Ізяславовича князя Київського", — сказав професор Юсупович.

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Автор: УНІАН