Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".

Відповідний указ №111/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

"Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України", - йдеться в рішенні РНБО.

Гарантії безпеки і закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, напередодні глава держави пояснив, від чого залежить завершення війни Росії проти України до червня. У президента запитали, чи вважає він, що завершення війни може відбутися до літа цього року. За словами Зеленського, це залежить не тільки від України.

"Залежить від Америки, яка повинна тиснути. Вибачте, що кажу "повинна", але по-іншому не виходить, - повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але і з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - сказав президент.

Він також пояснив, за яких обставин це може відбутися. За його словами, поетапність цього процесу для українців залежить передусім від гарантій безпеки.

