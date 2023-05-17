Кіссінджер вважає, що в результаті гіпотетичного військового конфлікту навколо Тайваню будуть знищений як сам острів, так і світова економіка.

Колишній держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Генрі Кіссінджер заявив, що США і Китай є головною загрозою миру і самому існуванню людства

В інтерв'ю The Economist він стверджує, що поточний стан відносин між двома країнами вкрай небезпечний і нагадує стан справ перед Першою світовою війною, коли "жодна зі сторін не має значних можливостей для політичних поступок, а будь-яке порушення рівноваги може мати катастрофічні наслідки".

Кіссінджер вважає, що в результаті гіпотетичного військового конфлікту навколо Тайваню будуть знищений як сам острів, так і світова економіка, яка позбудеться джерел поставок мікропроцесорів.

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Також Кіссенджер вважає, що Україну варто прийняти в НАТО - це відповідало б інтересам як Києва, так і Москви, а також стало б гарантією від спроб українського керівництва в майбутньому вирішувати територіальні суперечки військовим способом.

"Ми можемо отримати ситуацію, коли у нас буде незадоволена підсумками конфлікту Росія і одночасно незадоволена ними Україна - баланс невдоволень. Так що для безпеки Європи краще, щоб Україна була в НАТО, де вона не зможе приймати рішення щодо територіальних претензій на національному рівні. Те, що зараз говорять європейці, на мій погляд, небезпечно до божевілля. Тому що вони кажуть: "Ми не хочемо їхніх українців в НАТО, тому що це занадто ризиковано. А тому ми озброїмо їх до чортиків і дамо їм саме просунуте озброєння". Ми не повинні завершувати цей конфлікт неправильним способом. Результат повинен бути таким, при якому Україна залишається захищеною Європою і не стає державою-відлюдником, яка сама за собою стежить", - сказав він.

Інші заяви Кіссінджера

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер певен, що до кінця року між Україною і РФ можливі "реальні переговори". Він вважає, що переговори між двома країнами стануть можливими завдяки Китаю.

Раніше він заявив, що членство України в НАТО буде "доречним" після встановлення миру. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він сказав, що, хоча і був проти вступу України в НАТО до вторгнення Росії, тепер вважає це "бажаним результатом".