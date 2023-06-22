На думку дипломата, Штати повинні виконати чотири важливих кроки.

Адміністрація президента США Джо Байдена виконала відмінну роботу в тісній співпраці з союзниками по НАТО з постачання Україні матеріально-технічної, економічної допомоги, розвідданих та навчаннь, необхідних їй для перемоги над російським вторгненням. Тепер Штати повинні підняти на цей же рівень і діломатію і почати "дипломатичний наступ", щоб допомогти Києву орієнтуватися в мирних переговорах, відновити Україну і підтримувати економічний тиск на Росію.

Про це в колонці для The Washington Post заявив колишній посол США в Росії Майкл МакФол. На його думку, Сполучені Штати повинні виконати чотири важливих кроки.

"По-перше, президент Байден повинен призначити спеціального посланника для мирних переговорів. Зараз нас переграють китайці, які призначили дипломата вищого рівня Лі Хуея, щоб представляти їх з цього питання. Лі зустрічався з урядовцями по всьому регіону, в тому числі в Україні, щоб підтримати заяви Пекіна про те, що він підтримує переговори. Китай, однак, робить це не безкорисливо. Він має тісні зв'язки з кремлівськими чиновниками, що ставить під сумнів його нейтралітет як миротворця", – пише МакФол.

Відео дня

Він підкреслив, що Штати повинні брати більш активну участь у цій дипломатичній грі. Другим кроком МакФол називає необхідність призначити нового посла або спеціального координатора з відновлення України.

"Така посадова особа могла б зосередитися на зусиллях з передачі вилучених активів Центрального Банку Росії в міжнародний Фонд розвитку України. Цей посланник також сприятиме прозорості, участі приватного сектору та повоєнному демократичному відродженню. Робота занадто велика і занадто політизована, щоб з нею могли впоратися існуючі американські агентства", – вважає дипломат.

Крім того, на думку колишнього посла США в Росії, Байден або держсекретар Ентоні Блінкен повинні призначити "де-факто посла в російській діаспорі". За його словами, нинішні зусилля американської сторони з надання допомоги росіянам, які виїхали з РФ, щоб не підтримувати війну, недостатні.

"Ми зацікавлені в національній безпеці, в тому, щоб дати цим біженцям привід не повертатися додому. Молоді люди, які залишають Росію сьогодні, – це солдати, яких завтра не буде на полі бою в Україні. З цією метою ми також повинні працювати над заохоченням більшої еміграції. Серед інших завдань такий посланник міг би працювати над тим, щоб допомогти критикам Путіна, які живуть у вигнанні, отримати робочі візи, розблокувати їхні банківські рахунки і підтримувати роботу засобів масової інформації або громадянського суспільства, спрямовану проти тих, хто все ще перебуває в Росії. Служіння сполучною ланкою з білоруською опозицією також може бути частиною роботи. Такі позиції створювалися в минулому для взаємодії з громадами діаспори з Куби, Ірану і Венесуели", – пише МакФол.

По-четверте, як вважає дипломат, держсекретар США Блінкен повинен призначити нового "гучного координатора санкцій", оскільки нинішній – Джеймс О'Браєн – переходить на іншу посаду.

"Просто зараз Сполучені Штати і їхні союзники повинні розширювати існуючі санкції для підтримки поточних і майбутніх українських контрнаступів, тому чим раніше ми зможемо знайти хорошу заміну О'Браєну, тим краще. Такий посланник також буде працювати над збереженням санкцій після війни до тих пір, поки Кремль не візьме на себе зобов'язання виплатити репарації. Це велика, важка робота, і вона повинна бути виконана негайно. Допомагаючи українським воїнам виграти війну, Сполучені Штати також повинні зробити більше, щоб допомогти Києву відвоювати мир. Час готуватися до цієї величезної місії не після закінчення війни, а зараз", – резюмував МакФол.

Війна в Україні: підтримка США

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США активно підтримують нашу країну. Зокрема, Штати надають військову та фінансову допомогу. Наприклад, 21 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країна надасть Україні додаткові $1,3 млрд на відновлення.

13 червня 2023 року США оголосили про виділення Україні нового пакету додаткової військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, а також БМП Bradley.

Крім того, в США переоцінили вартість наданої Україні військової допомоги на 6,2 мільярда доларів. Це означає, що Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму до кінця поточного фінансового року.

Вас також можуть зацікавити новини: