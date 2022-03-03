Також Вашингтон не збирається створювати безпольотну зону над Україною, щоб уникнути прямої війни з Росією.

США не бачать можливості для виключення Росії з Ради Безпеки ООН через її війну в Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на прес-конференції, коли її запитали про заклик України до ООН позбавити Росію її місця в Радбезі, пише Anadolu.

"Ми не бачимо, що це станеться", - сказала Псакі.

Вона назвала "турбуючим" те, що РФ активно підриває статут ООН, будучи постійним членом Радбезу.

"Це так особливо турбуючим те, що Росія, враховуючи її особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН, активно підриває цей статут і зловживає своїм становищем", – сказала вона.

Щодо заклику України створити заборонену для польотів зону над Україною, Псакі повторила, що президент США Джо Байден не буде її створювати.

"Причина, чому це не був крок, на який президент був готовий піти... Тому, що заборонена для польотів зона вимагає забезпечення. Для цього, по суті, знадобиться, щоб американські військові збивали російські літаки та спонукали до потенційної прямої війни з Росією. Саме той крок, якого ми хочемо уникнути", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи готові США посилати Україні повітряну підтримку, Псакі відповіла, що Вашингтон продовжував надавати низку оборонної допомоги протягом останніх кількох днів.

"Але ми не розглядаємо кроки, які б поставили нас у прямий конфлікт з Росією", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого, викликала обурення міжнародної спільноти: ЄС, США та Велика Британія, зокрема, запровадили жорсткі фінансові санкції проти Москви.

За даними Агентства ООН у справах біженців, за тиждень з України в сусідні країни виїхали понад 1 мільйон людей.

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