У найближчі тижні Україна має отримати додаткові стратегічні системи ППО у відповідності з обіцянками президента Джо Байдена влітку.

Сполучені Штати Америки терміново працюють над посиленням української системи протипоаітряної оборони на тлі отримання Росією балістичних ракет з Ірану. Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.

Держсекретар США відзначив, що Україна переживає складний момент у зв'язку з розширенням атак з боку Росії. Як сказав Блінкен, українські міста, громадяни та інфраструкра страждають від жахливої жорстокості.

"І тепер Путін сильніше розширює можливості своєї агресії з придбанням іранських балістичних ракет. Тож, ми працюємо у терміновому порядку для продовження забезпечення потреб України, аби вона ефективно себе обороняла", - наголосив Блінкен.

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Держсекретар США нагадав, що у липні на саміті НАТО президент Джо Байден пообіцяв надати Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони і десятки тактичних систем ППО.

За його словами, кілька цих систем доставлено.

"Ми повністю працюємо над виконанням цих зобов'язань у найближчі тижні і ми продовжимо збільшувати системи противітряної оборони України", - наголосив Блінкен.

Також він сказав, що США підтримують програму з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Своєю чергою, Леммі сказав, цього тижня інші авторитарні режими нагадали, як допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

"Іран йде ще далі на підтримку Москви шляхом підтримання балістичних ракет - це значна і небезпечна ескалація", - наголосив Леммі.

Він додав, що Британія та США швидко відреагували на те, що Іран підриває глобальну безпеку. Зокрема, Британія запровадила санкції проти іранських посадовців і компаній, проти російських компаній і кораблів, залучених до транспортування зброї. Ще були обмежені польоти іранських літаків до Європи.

Леммі підкреслив, що саме Путін загострює ситуацію через отримання балістики з Ірану.

Своєю чергою, очільник українського МЗС Андрій Сибіга повідомив, що головна тема, яка сьогодні обговорювалася, стосувалася посилення оборонних спроможностей України. Зокрема, йдеться про ППО, винищувачі F-16, артилерійські снаряди, дрони, бронетехніку та інше обладнання.

"Все, що працює на перемогу. Окремо наголосив на важливості збільшення інвестицій в закупівлю української зброї для українських захисників. Це спосіб швидко збільшити військову допомогу Україні та зекономити ресурси наших союзників. Ключове завдання цієї осені - максимальне посилення повітряного щита", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС сказав, що для захисту українців потрібні сміливі дії усіх партнерів.

"Важливо скасувати будь-які обмеження на використання американської та британської зброї проти законних військових цілей на території Росії. Потрібна рішучість і щодо збиття російських ракет і дронів у небі над Україною. Чим далі зможе бити Україна - тим ближче буде справедливий мир", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що ці кроки важливі у контексті повідомлень про передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

Передача Іраном ракет РФ

В Пентагоні підтвердили, що Іран передав росіянам певну кількість балістичних ракет малої дальності. Там уточнили, що мова йде саме про Fath-360.

Супутниковий знімок зафіксував російське судно, яке доставляє балістичні ракети з Ірану до Росії. Про це пише Sky News. Згідно з повідомленням, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії. Скоріш за все, ці ракети будуть використані у війні проти України.

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