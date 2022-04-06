Сполучені Штати Америки відмовилися від зустрічей в рамках G20 ("Великої двадцятки"), на яких буде представлена Росія.
Відповідною інформацією поділилося видання CNN з посиланням на міністра фінансів США Джанет Йеллен.
США і президент Байден вважають, що держава-агресор не повинна зберігати за собою місце в "Великій двадцятці". Її слід виключити, а якщо Індонезія все-таки запросить РФ, то Штати відмовляться відвідуватися саміт.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, згодна з ним, що Росія не може вести себе як зазвичай ні в одному з фінансових інститутів. Він попросив виключити Росію з G20, і я ясно дала зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не будемо брати участь у ряді зустрічей, якщо там будуть росіяни", — заявила Йеллен.
Нагадаємо, наприкінці березня Байден запропонував відняти у РФ місце в "Великій двадцятці". З ним згоден прем'єр-міністр Австралії, в якого немає бажання "сидіти за одним столом з Путіним". А нещодавно портал Bloomberg повідомив, що США намагалися переконати Індонезію не запрошувати Путіна на саміт.
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