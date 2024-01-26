США прибрали ядерні ракети з Великобританії в 2008 році, вважаючи, що загроза Холодної війни з боку Москви зменшилася.

США розмістять ядерна зброя у Великобританії, щоб протистояти загрозі з боку Росії.

Як пише The Telegraph, боєголовки будуть розміщені на базі RAF Lakenheath вперше за 15 років, оскільки Москва попереджає про "ескалацію".

США прибрали ядерні ракети з Великобританії в 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася. Розкриття інформації відбувається на тлі попереджень про те, що країнам НАТО необхідно підготувати своїх громадян до війни з Росією.

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Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною програми з розвитку та модернізації ядерних об'єктів у масштабах всієї країни у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем після початку війни Росії та України. Росія заявила, що розміщення американської зброї у Великобританії буде розцінено Москвою як "ескалація" і буде зустрінуте "компенсуючими контрзаходами".

Документи свідчать, що Пентагон замовив нове обладнання для бази, в тому числі балістичні щити, покликані захистити військовослужбовців від атак на "дорогі активи". Будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців почнеться в червні. На базі RAF Lakenheath планується розмістити гравітаційні бомби B61-12, потужність яких може досягати 50 кілотонн, що більш ніж в три рази перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Нова ядерна зброя США - деталі

США оголосили, що продовжили розробку нової версії ядерно-гравітаційної бомби. Бомба під назвою B61-13 мала б потужність, подібну до B61-7, виробленої з 1960-х років, і замінила б деякі старі зразки гравітаційних бомб.

У Пентагоні заявили, що рішення створити цю зброю було прийнято з урахуванням "огляду ядерної ситуації 2022 року". У цьому дослідженні зазначено, що американським військовим потрібно модернізувати свої ядерні сили, щоб належним чином стримувати своїх двох основних ядерних конкурентів, Китай та Росію.

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