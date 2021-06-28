Така ситуація виникла через малу кількість дипломатів США, які залишилися працювати в Москві.

США з 1 серпня перестануть видавати громадянам РФ американські візи та надавати інші консульські послуги в Росії.

Про це розповів посол США в Росії Джон Салліван у коментарі виданню "Дождь".

Він стверджує, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав він.

Посол пояснив, що така ситуація виникла через малу кількість дипломатів, які залишилися працювати в Москві.

"І це не просто перешкода з точки зору відносин між США та Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - заявив він.

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Від'їзд послів Росії і США

Посол Росії Анатолій Антонов покинув Вашингтон в середині березня: після виходу інтерв'ю Джо Байдена, де той ствердно відповів на питання, чи вважає він Путіна вбивцею, дипломата викликали "для консультацій".

Посол США Джон Салліван поїхав з Москви наприкінці квітня для консультацій з новою адміністрацією Білого дому. Перед цим, 15 квітня, США ввели нові санкції щодо Москви, серед яких була висилка з Вашингтона десяти російських дипломатів, а РФ відповіла дзеркально і рекомендувала американському послу тимчасово повернутися на батьківщину.

16 червня на зустрічі в Женеві президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися повернути послів.

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Автор: Олег Давигора