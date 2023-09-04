У меню робочого обіду дві закуски, суп, два гарячих страви на вибір і десерт.

Стало відомо, меню робочого обіду під час зустрічі президентів РФ і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана у Сочі. Фото меню обіду публікують російські тг-канали.

Відзначається, що в меню дві закуски, суп, два гарячих страви на вибір і десерт.

Так, із закусок представлені салат з підкопченої форелі з огірком і авокадо і барабулька з томатом і топінамбуром. Далі подадуть суп-харчо з яловичиною.

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З гарячих страв на вибір пропонується кефаль з овочами і шпинатним соусом або корейка ягняти на грилі з пюре з пастернаку. І на десерт - "Пташине молоко".

Також на столах будуть представлені два варіанти російського вина.

Зустріч Ердогана з Путіним

Реджеп Ердоган і Володимир Путін зустрілися 4 вересня в російському місті Сочі. Повідомлялося, що вони, зокрема, обговорювали експорт українського зерна.

Пізніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков "обнулив" зустріч - заявив, що російська сторона не збирається нічого підписувати за підсумками зустрічі.

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