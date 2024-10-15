В Офісі президента також дали оцінку неформальному альянсу CRINK між Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Неформальний альянс CRINK, у якому юридично присутні Росія, Іран і Північна Корея, є "стратегічним агресивним картелем", фактично і неформально у ньому присутні ще деякі країни з багатими ресурсами. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник глави Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

За його словами, цей картель є новою глобальною загрозою для Заходу, якою в минулому були "країни Осі та Варшавського договору".

"Війна в Україні виявила військову та промислову неспроможність РФ, змусивши співучасників надавати їй суттєву допомогу. Це згуртувало союз, що від створення регіональних загроз (Східна Європа, Близький Схід, Тихоокеанський регіон) перейшов до атак на світовий порядок. Колись узагалі немислимий, сьогодні такий напад наближується через обмін ракетними, авіаційними і підводними технологіями всередині CRINK", - зазначив Подоляк.

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Він підкреслив, що Україна, героїчно стримуючи РФ, не має ресурсів для протистояння цьому альянсу, адже CRINK просто швидший і цинічніший, насамперед швидший у перегонах сходинками ескалації та цинічний у свідомому знищені міжнародного права й обмежувальних конвенцій". При цьому протидія запізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи противників до більш радикальних дій:

"Відсутність реакції на масові постачання "шахедів" з Ірану підштовхнула РФ до купівлі іранських балістичних ракет. КНДР минувся безкарно продаж росіянам ракет, мільйонів снарядів, і тепер диктатор Кім постачає диктатору Путіну живу силу".

За прогнозами Подоляка, Україна не дочекається відкриття союзниками "другого фронту".

"Але ми можемо розраховувати хоча б на посилення торговельних санкцій. Росія та Іран суттєво залежать від експорту енергоносіїв, деякі інші країни – від їх імпорту, і в цій битві можна перемогти, не зробивши жодного пострілу", - резюмував представник ОПУ.

Співпраця РФ з Північною Кореєю та Іраном - останні новини

Росіянам на війні в Україні важко керувати солдатами з КНДР. Про це сказав військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак.

За його словами, зокрема, не обійдеться без представників контррозвідки КНДР, які будуть слідкувати за моральним станом північнокорейських бійців, щоб ті всі разом не здалися в полон.

Також УНІАН повідомляв, що Росія, Іран і Північна Корея змінили тактику кібератак за останній рік. За даними Microsoft, ці країни змінили свої методи роботи і почали експериментувати зі штучним інтелектом.

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