Винищувач HAL Tejas впав під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Дубаї.

На міжнародному авіашоу в Дубаї сталася смертельна аварія: індійський винищувач HAL Tejas розбився під час демонстраційного польоту, внаслідок чого загинув пілот.

Як повідомляє Sky News, інцидент стався близько 14:10 за місцевим часом на території міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Глядачі авіасалону стали свідками того, як винищувач раптово втратив керування та пішов у стрімке піке. На відео з місця події видно густий чорний дим, що піднімався після удару літака об землю.

Відео дня

Пізніше Повітряні сили Індії підтвердили смерть пілота та висловили співчуття його родині. "

IAF глибоко шкодує про втрату життя та твердо стоїть на боці родини загиблого в цей скорботний час", – йдеться в офіційній заяві.

Також оголошено про створення спеціального суду для встановлення причин аварії.

Чи був технічний збій?

Пілот Tejas кілька разів пролітав над місцем проведення шоу перед катастрофою. Напередодні Бюро прес-інформації Індії спростувало чутки в соцмережах про витік оливи з винищувача під час демонстрації, назвавши такі повідомлення "неправдивими". Наразі невідомо, чи йдеться про той самий борт, що розбився.

Що передувало

Це не перша аварія за участю винищувача Tejas. Торік один із літаків розбився в штаті Раджастан, але тоді пілот встиг катапультуватися та вижив. Розслідування обставин трагедії в Дубаї триває.

Вас також можуть зацікавити новини: