Преподобний заявив про вплив медіамагната Руперта Мердока на відсутність зрушень у розв'язанні проблеми кліматичної кризи.

У Великобританії священик зашив собі рот на знак протесту проти "придушення" теми змін клімату в засобах масової інформації медіамагната Руперта Мердока.

3 серпня 71-річний преподобний Тім Х'юс здійснив символічний акт біля офісу видавничої компанії Мердока News UK у центрі Лондона, пише Euronews. Компанія, зокрема, випускає такі знамениті газети, як The Times, The Sunday Times і The Sun.

В опублікованому на YouTube відео Х'юс - колишній дантист, який згодом став священиком англіканської церкви в Оксфордській єпархії - називає Мердока "заперечувачем зміни клімату, лицеміром і уповільнювачем".

Преподобний також заявив про вплив медіамагната на уряди, що нібито призводить до відсутності значущих дій у вирішенні кліматичної кризи.

Разом із Х'юсом був 62-річний священик Марк Колман. Він відніс до будівлі компанії лист, адресований редактору з тем навколишнього середовища в газеті Times, із проханням зустрітися та обговорити ситуацію.

Відео містить зображення крові та може шокувати. Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова