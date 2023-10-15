Поліція зареєструвала вже чотири подібних випадки.

На тлі нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Берліні на будівлях невідомі почали малювати зірку Давида — знак, який використовували нацисти.

Як повідомляє Bild, поліція зареєструвала вже чотири подібні випадки. Так зірку Давида виявили жителі на Топштрассе, зображення було на стіні будинку. Також зірку Давида виявили на дверях будинку на Боссештрассе (Фрідріхсхайн).

Крім того, зірку Давида виявили на мобільному туалеті і на вході в житловий будинок в районі Пренцлауер-Берг.

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Журналісти видання поспілкувалися з жінкою з єврейським корінням, яка живе в будинку, на стіні якого з'явилася зірка Давида.

"Я була шокована", — розповіла вона, додавши, що зараз їй страшно виходити з дому, оскільки вона не може об'єктивно оцінити рівень загрози.

Жінка викликала поліцію, зараз ведеться розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна. Чиновники порадили їй самій стерти зірку Давида.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль.

Станом на 15 жовтня 2023 року в Ізраїлі з початку атаки ХАМАС загинули понад 1400 людей. За даними МОЗ, 369 осіб, які отримали поранення після нападу ХАМАС, залишаються на лікуванні в лікарнях.

США побоюються прямого втручання Ірану. Сполучені Штати Америки побоюються ескалації війни між Ізраїлем та ХАМАС і перспективи безпосереднього втручання Ірану.

Ізраїль має намір знищити ХАМАС в секторі Гази.

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