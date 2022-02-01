Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Вашингтон отримав письмову відповідь Росії на надіслані Сполученими Штатами пропозиції щодо "гарантій безпеки" Кремля по НАТО та Україні.

Про це повідомляє The Washington Post та AP.

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії. Було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь", - повідомив WP представник США на умовах анонімності.

Чиновник відмовився розповідати деталі відповіді на пропозиції, отриманої напередодні запланованої у вівторок телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включно з Україною", - сказав представник Держдепу.

26 січня посол США Джон Салліван передав міністерству закордонних справ РФ пропозиції США на поставлені Кремлем "гарантії безпеки" по Україні й НАТО. Це ж зробив й Альянс.

Держсекретар США Ентоні Блінкен згодом додав, що Вашингтон не публікуватиме текст пропозицій і просить Москву утриматись від такої публікації.

При цьому він наголосив, що відповідь США була узгоджена з ЄС та Україною.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.

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