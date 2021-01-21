Інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран.

У центрі Багдада стався подвійний теракт на ринку. Повідомляється про загибель 28 осіб, ще 73 отримали поранення. Деякі поранені перебувають у критичному стані.

Читайте такожУ Багдаді випустили ракету по посольству США: постраждала дитинаПро це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, передає rudaw.net.

За його словами, інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран.

Прес-секретар армії Іраку Йехія Расул заявив, що два терориста-смертника підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб-ель-Шарджі.

Подвійний теракт у Багдаді: що ще відомо

Агентство Reuters повідомляє, що під час вибуху в Багдаді загинули 13 людей.

Двоє терористів прийшли на ринок, який розташований на площі Тайаран. Перший вибух пролунав всередині самого ринку, а другий трохи пізніше, коли навколо збіглися люди.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт, найбільший за останні роки.

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Автор: УНІАН