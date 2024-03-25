Ісламська держава Хорасана активно діє в Афганістані, Пакистані та Ірані і націлилася на Європу та за її межі.

П'ять років тому курдське й арабське ополчення, яке підтримується американцями, витіснило бойовиків "Ісламської держави" із села на сході Сирії - останнього уламка території, яку контролювало угруповання.

Як пише The New York Times, відтоді організація перетворилася на більш традиційну терористичну групу - підпільну мережу осередків від Західної Африки до Південно-Східної Азії, що займається партизанськими атаками, вибухами і замовними вбивствами.

Жодна з філій угруповання не була настільки безжальною, як "Ісламська держава Хорасан".

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Американські фахівці з боротьби з тероризмом відкинули припущення Кремля про те, що за терактом у Москві стоїть Україна. "Спосіб дій був класичним для ІДІЛ", - сказав дослідник тероризму в Раді з міжнародних відносин Брюс Хоффман.

За його словами, напад став третім концертним майданчиком у Північній півкулі, по якому ІДІЛ завдала удару за останнє десятиліття: напад на театр "Батаклан" у Парижі в листопаді 2015 року і вибух смертника на концерті Аріани Гранде на "Манчестер Арені" у Великій Британії в травні 2017 року.

Однак останніми роками масштаби атак ІДІЛ-Х збільшилися - вони стали транскордонними, а також зросла кількість змов у Європі, більшість з яких було зірвано. Це змусило західні розвідки припустити, що угруповання, можливо, досягло меж своїх смертоносних можливостей.

Американські та інші західні чиновники, які займаються боротьбою з тероризмом, говорили, що ці змови були організовані бойовиками низького рівня, їм вдалося запобігти відносно легко. "Поки що "Ісламська держава Хорасан" спирається здебільшого на недосвідчених оперативників у Європі, намагаючись організувати атаки від свого імені", - заявила в листопаді голова Національного контртерористичного центру Крістіна Абізаїд.

Однак є тривожні ознаки того, що ІДІЛ-Х вчиться на своїх помилках. За словами співробітників контртерористичних служб, атаки в Москві та Ірані продемонстрували більшу витонченість, що свідчить про вищий рівень планування і здатність використовувати місцеві екстремістські мережі.

Значна частина членів угруповання "Ісламський рух Хорасан" має середньоазіатське походження, а в Росії живе і працює велика кількість вихідців із Середньої Азії. За словами аналітика консалтингової компанії Soufan Group Коліна Кларка, деякі з цих людей могли стати радикалами і виконувати логістичні функції, складуючи зброю.

Фахівець із боротьби з тероризмом із Джорджтаунського університету Деніел Байман вважає, що "ІДІЛ-Х зібрала під своїм крилом бойовиків із Центральної Азії та Кавказу, і вони можуть бути відповідальними за московську атаку або безпосередньо, або через власні мережі".

Високопоставлені американські чиновники заявили, що вивчають минуле нападників і намагаються визначити, чи були вони направлені з Південної або Центральної Азії для цієї конкретної атаки, чи вже перебували в країні як частина мережі прихильників, яку угруповання ІДІЛ-Х залучало і заохочувало.

Фахівці з боротьби з тероризмом висловили занепокоєння, що теракти в Москві та Ірані можуть підштовхнути "Ісламську державу Хорасан" подвоїти зусилля з нанесення ударів у Європі, особливо у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які раз у раз зазнавали ударів протягом останнього десятиліття.

У доповіді ООН йдеться про те, що "деякі особи північнокавказького і центральноазіатського походження, які прямують з Афганістану або України в Європу, являють собою можливість для ІДІЛ-Х, яка прагне організувати жорстокі атаки на Заході". У доповіді міститься висновок про наявність доказів "поточних і незавершених оперативних змов на європейській території, здійснюваних ІДІЛ-Х".

Високопоставлений співробітник західної розвідки назвав три основні чинники, які можуть надихнути бойовиків "Ісламської держави Хорасан" на напад: існування сплячих осередків у Європі, війна в Газі та підтримка з боку російськомовних людей, які живуть у Європі.

Одна велика подія цього літа змушує багатьох фахівців із боротьби з тероризмом бути напоготові. "Я турбуюся про Олімпійські ігри в Парижі... Вони стануть головною ціллю терористів", - сказав колишній високопоставлений співробітник ООН по боротьбі з тероризмом, який зараз є старшим радником проекту по боротьбі з екстремізмом Едмунд Фіттон-Браун.

Теракт у РФ - причетність ІДІЛ

Інформагентство Amaq, яке вважається одним із рупорів терористичного угруповання ІДІЛ, опублікувало фотографію чотирьох чоловіків, у яких упізнали виконавців теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Інститут вивчення війни вважає, що відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї несе Ісламська держава.

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