Той приїхав у відпустку з так званої "СВО" і пішов із сім'єю на останній у своєму житті концерт.

Під час теракту в московському концертному закладі "Крокус Сіті Хол" було вбито полковника ГРУ РФ Тимура Мясникова.

Як повідомили росЗМІ, йому було 46 років. Він приїхав у відпустку з так званої "СВО" в Україні і вирушив разом із сім'єю 22 березня на концерт "Пікніка".

За відомостями близьких до окупанта людей, він відштовхнув дружину з сином, а сам нарвався на три кулі. Лікарі хотіли його врятувати, але безуспішно. Тепер Мясников відвідає інший концерт - концерт Кобзона.

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Цей тип встиг "попрацювати" в Косово і Таджикистані, а останні два роки був окупантом на українських землях, за що й отримав багато нагород.

Теракт у московському "Крокус Сіті Холі"

Увечері 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" терористи влаштували стрілянину, унаслідок якої загинуло понад 100 осіб. Путін не коментував стрілянину добу, а потім вибухнув звинуваченнями на адресу України. Він стверджував, що підозрюваних у скоєнні теракту затримали "недалеко від кордону з Україною".

Західні ЗМІ писали, що напад на "Крокус" організували бойовики "Ісламської держави". Українська сторона не раз говорила, що не має жодного стосунку до теракту. За словами керівника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова, російська влада щонайменше з 15 лютого знала про підготовку теракту.

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