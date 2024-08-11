Військовий зазначив, що сьогодні в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

Вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років. Про це заявив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt.

За словами топ-військового, протягом 30 років після закінчення холодної війни і поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами". Навіть сьогодні в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", – зазначив командувач. Відео дня

Відповідаючи на питання, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни, Гісс відзначив, що "вся Німеччина повинна бути готова до війни".

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО. Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме в цьому певну роль" – пояснив Гісс.

Останні погрози Німеччині

Напередодні російський правитель Володимир Путін пригрозив США та Німеччині ракетами середньої дальності. Диктатор обурений, що країни НАТО переміщують зброю на своїй території без його дозволу.

В МЗС країни заявили, що Німеччину не лякають заяви Російської Федерації про можливе відновлення виробництва зброї середньої дальності, якщо Сполучені Штати підтвердять свій намір розгорнути ракети в Німеччині або деінде в Європі.

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