Сотні шприців на узбережжі Атлантичного океану в регіоні Джерсі-Шор знайшли відпочиваючі після проливних дощів.
Про це повідомляє NBC New York.
Представники Департаменту захисту навколишнього середовища штату припускають, що дощі вимили їх з каналізацій разом з відходами. Зокрема, шприци могли з'явитися з каналізаційних систем Нью-Йорка, які минулого тижня підмили зливи через тропічний шторм "Ельза" на південному сході США.
Подібне в Нью-Джерсі спостерігали після сильного урагану у 2018 році. Тоді екологи та рятувальники також знайшли на березі медичні голки.
Пізніше фахівці з'ясували, що шприци належали діабетикам, які ті змивали в унітаз.
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