Росіяни кажуть, що їх не чують.

Кремль розглядає завтрашню зустріч лідерів США і Росії на Алясці як можливість перезавантажити відносини між двома країнами. Про це у коментарі CNN заявив спецпредставник президента РФ з економічних питань Кирило Дмитрієв.

"Я вважаю, що діалог дуже важливий, і я вважаю, що це дуже позитивна зустріч для світу, тому що за часів адміністрації Байдена діалогу не було, тому я вважаю дуже важливим, щоб почули позицію Росії безпосередньо", – сказав Дмитрієв, відповідаючи на запитання про очікування Росії від завтрашньої зустрічі.

Як зазначає CNN, Дмитрієв був ключовим гравцем у діалозі Росії з адміністрацією Трампа. Він також прибуде на Аляску у складі російської делегації, що CNN розцінюють як потенційну можливість укладення певних економічних угод між Вашингтоном і Москвою.

"Існує багато непорозумінь, дезінформації щодо російської позиції. Це також шанс певним чином перезавантажити відносини між США та Росією, якщо зустріч пройде добре", – додав Дмитрієв.

Трамп спробує підкупити Путіна на Алясці

Як писав УНІАН, одним з головних консультантів Дональда Трампа перед зустріччю з Путіним на Алясці є міністр фінансів США Скотт Бессент. Це може вказувати на те, що економічним питанням буде приділено значну частину зустрічі.

Британське видання The Telegraph пише, що Трамп, ймовірно, спробує виторгувати у Путіна припинення війни, запропонувавши натомість доступ до природних ресурсів на Алясці і на Донбасі, а також послаблення санкцій.

