Мартін Вулф упевнений, що якщо Україну справді залишать саму, то це поставить під сумнів надійність США всюди.

Дональд Трамп, який поки що не більше ніж кандидат на посаду президента США, може незабаром "вручити своєму другові Володимиру Путіну перемогу над Україною". Про це пише аналітик Мартін Вулф для The Financial Times.

У серпні минулого року адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати кошти Україні, допомогу під час стихійних лих та посилення контролю над південним кордоном. Це було зроблено для досягнення двопартійної підтримки. Трамп виступив проти цього, бо хотів забезпечити провал Джо Байдена.

"Слухняні своєму господареві республіканці в Сенаті не змогли ухвалити законопроєкт. Але врешті-решт Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні, Тайваню, Ізраїлю та цивільному населенню Гази. Потім це застрягло в Палаті представників. Це тому, що пудель Трампа, спікер Майк Джонсон, відмовляється ставити цей законопроєкт на голосування, знаючи, що його ухвалять, і побоюючись, схоже, що Трамп покарає його, спробувавши запобігти його переобранню до Палати представників у листопаді. Як і більшість сильних світу цього, Трамп понад усе цінує лояльність", - сказано в статті.

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Зазначається, що Україна протягом двох героїчних років боролася з російським гігантом, незважаючи на те, що її перевершувала чисельність і озброєння.

"Україна домоглася цього в боротьбі з реваншистською диктатурою Путіна з мінімальними витратами для західних країн. Солдатів НАТО навіть не закликають воювати. Для США збиток, нанесений Росії війною на Україні, виявився колосальною угодою", - пише аналітик.

Він вважає, що зараз Трамп і його поплічники, схоже, мають намір подарувати Путіну незароблену і незаслужену перемогу.

"Ми знаємо зі злочинів Росії в окупованих регіонах, які жахи вони заподіють, якщо здобудуть перемогу. Але на карту поставлено навіть щось більше. Якщо США зараз відмовляться від України, вони похитнуть її союзи дощенту. Як Трампу вдалося здійснювати такий контроль над своєю партією? Відповідь полягає в тому, що більша частина республіканців лояльна особисто йому. Республіканці - це секта. Озброївшись цією підтримкою, Трамп контролює партійних законодавців, експлуатуючи їхнє боягузтво і кар'єризм. Це робить наступні вибори щонайменше найважливішими з 1932 року, коли був обраний Франклін Делано Рузвельт", - наголошується в матеріалі.

Вулф упевнений, що якщо Україну справді залишать саму, то це поставить під сумнів надійність США всюди.

"Перш за все, союзники сумніватимуться в гарантіях. Як вони можуть відреагувати? Однією з можливостей є небезпечний сплеск поширення ядерної зброї. Інший варіант - переробка альянсів у менш залежні від США. Ще одна спроба укласти угоди з Китаєм і Росією. У світі транзакцій саме так вчинять багато розумних гравців. Неважко зрозуміти, що багато американців обурюються, що союзники зловживають своїми ресурсами і своєю волею. Це класична проблема колективних дій: країни, які не впливають на результати, відчувають спокусу стати безбілетниками. Але наддержава не може фрірайдити. Її відступ від світу змінить його форму. Саме це вона і намагалася зробити між двома світовими війнами. Це не закінчилося добре. Малоймовірно, що світ, з якого пішли США, буде їй до душі", - зазначив автор.

Він вважає, що ця війна принесла набагато більше, ніж просто завдала величезної шкоди російській армії.

"Це також пожвавило саму НАТО. Її члени все більше розуміють необхідність підвищення витрат на оборону. Сплячий гігант Європи, Німеччина, нарешті усвідомлює необхідність зміцнення своїх збройних сил. Не в останню чергу до альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, що володіють високими здібностями", - йдеться в статті.

Експерт прогнозує, що буде довга війна на виснаження, перш ніж росіяни зрозуміють, що їм не дозволять стерти Україну з лиця землі.

"Роль західних союзників полягає тільки в постачанні грошей і зброї. Це не повинно виходити за рамки їхніх можливостей або волі. Залишити Україну зараз, у час великої потреби, означало б продемонструвати катастрофічну слабкість Заходу в момент потенційного успіху: Росія зраділа б, а західний альянс завалиться. Багато хто дійшов би висновку, що США перебувають у незворотному занепаді. Для США і всього світу це дійсно вирішальний момент", - додав він.

Війна в Україні - позиція Трампа

Скандальний кандидат у президенти США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

Як заявив Трамп в інтерв'ю Fox News, він сподівається, що до цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, мине багато часу, понад дев'ять місяців - для війни та політики це "вічність".

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