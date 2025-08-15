Президент США Дональд Трамп заявив про "чудову" розмову з "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком. За словами американського лідера, метою дзвінка було подякувати самопроголошеному лідеру РБ за звільнення 16 ув'язнених.

"Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тем, зокрема візит Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Лукашенком у майбутньому", - написав Трамп у Truth Social.

