Кремль створює умови для виправдання і мобілізації суспільної підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО.

Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

"Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій", - пишуть аналітики.

Вони підкреслюють, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися - найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО:

"Ця модель організованої діяльності припускає, що Росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія".

Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити.

"Росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і Росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз", - зазначають вони.

Головні цілі Росії

При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

"Росія прагне використати страх у Європі, щоб домогтися поступок у своїй війні проти України та можливу майбутню війну з НАТО... Росія також намагається підштовхнути Європу до скорочення або припинення її поточних зусиль зі зміцнення своєї оборони з побоювання, що ці зусилля спровокують російські напади... Кремль створює умови для виправдання і мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО", - підкреслюють аналітики.

Війна Росії і НАТО

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон закликав британців "відійти від мирного мислення" і почати вже готуватися до великого конфлікту. Готуватися зокрема на побутовому рівні, наприклад, запастися свічками.

А єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що в Кремлі обговорюють сценарій можливого вторгнення РФ до країн НАТО, західні розвідки мають докази цього.

