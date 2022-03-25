За його словами, це питання для Туреччини закрите.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував пропозицію США про передачу Україні російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це пише Haberturk.

Раніше Сполучені Штати неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні С-400, щоб допомогти їй захиститися від Росії.

У своїй заяві після повернення з саміту НАТО Ердоган сказав: "Сьогодні ми знаходимося в тій же точці, про яку ми говорили на початку, що справа щодо С-400 нас закрита. Питання для нас закрите".

Як відомо, Туреччина і Росія уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів у 2017 році. Вашингтон у відповідь виключив Туреччину з числа партнерів програми виробництва нового винищувача F-35, а пізніше ввів санкції щодо управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і трьох високопоставлених турецьких чиновників.

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