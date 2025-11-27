Анкара відкрита для обговорення такого розгортання.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що спочатку має бути досягнуто припинення вогню, перш ніж можна буде розпочати обговорення можливого розгортання їхніх військ в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

У виданні нагадали, що у вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до складу сил можуть увійти французькі, британські та турецькі солдати.

Водночас, зазначається, що Анкара, яка підтримувала дружні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни, заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення його умов.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено режим припинення вогню. Після цього має бути розроблена структура місії з чітким мандатом, а також визначено обсяг внеску кожної країни", - заявили у Міністерстві оборони країни на брифінгу для преси, відповідаючи на запитання щодо коментарів президента Франції Еммануеля Макрона.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Макрон заявив, що після підписання мирної угоди планується розміщення "сил гарантування безпеки" далеко від лінії фронту. Він зазначив, що мова йде про такі міста, як Київ або Одеса.

За його словами, до їхнього складу увійдуть британські, французькі та турецькі військові, чиє завдання полягатиме в підготовці українських сил і забезпеченні безпеки - аналогічно тому, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Водночас президент Франції пояснив, що це робитиметься в рамках міжурядової коаліції, а не НАТО, і що близько двадцяти країн готові зробити внесок - на суші, на морі або в повітрі.

