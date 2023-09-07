Вони залишаються на білоруських полігонах і продовжують працювати інструкторами.

Білоруський військовослужбовець розповів, як проходить навчання з "вагнерівцями" на території Білорусі.

За його словами, найманці не втрачають часу даремно і підійшли до ролі інструкторів з особливим завзяттям. Будь-яке порушення дисципліни карається фізичним насильством, писати NEXTA.

"Вагнерівці" жорстоко б'ють солдатів навіть за найменше порушення - наприклад, коли неідеально заправлена постіль. А якщо кого-небудь зловлять на крадіжці - погрожують залишити людину інвалідом.

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У білоруських казармах вимальовується тюремна ієрархія, така близька духу найманців. Наближеній до них "верхівці" дістаються особливі "ніштяки" - спорядження, шеврони, паливо. А ось безкоштовно можна розраховувати тільки на форму, зняту з трупів.

Військові ремонтують білоруську техніку українськими запчастинами зі старих поставок, розповів співрозмовник. Після вбивства Пригожина ситуація особливо не змінилася - вагнерівці байдуже сприйняли новину про смерть їхнього ватажка. Вони залишаються на білоруських полігонах і продовжують працювати інструкторами. За чутками, за це найманці отримують близько $5000 на місяць.

"Вагнерівці" на території Білорусі - деталі

Міністерство внутрішніх справ Білорусі видає бойовикам російської приватної військової компанії "Вагнер" нові паспорти. "Вагнерівці" отримують білоруські паспорти, справжні документи, але, звичайно, оформлені на інші імена. Тому вони можуть просто потрапити на територію Євросоюзу через прикордонні переходи.

У Білорусі на полігоні Воловщина посилюється конфлікт між найманцями ПВК "Вагнера" та представниками Міністерства внутрішніх справ РБ. Як повідомляє Центр нацспротиву, причиною конфлікту стало походження бойовиків, які є колишніми ув'язненими і злочинцями. Через це працівники МВС відмовляються працювати з ними.

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