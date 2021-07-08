Сайт закблокували нібито через розміщення забороненої інформації.

Влада Білорусі заблокувала сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Нива". Силовики затримали головного редактора видання, а в редакції та в будинках співробітників провели обшуки.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

У Міністерстві інформації Білорусі заявили, що обмежили доступ до сайту нібито через розміщення забороненої інформації.

"На підставі повідомлення Генпрокуратури у зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено п. 1 ст. 38 Закону "Про засоби масової інформації", Міністерство інформації прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу nn.by", - йдеться в повідомленні.

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Сайт "Нашої Ниви" не доступний як на території Білорусі, так і за її межами. Журналісти повідомили в Telegram-каналі видання, що сайт недоступний й вони не можуть зв'язатися з деякими колегами, а додому до головного редактора Ягора Марциновича приїжджали силовики.

Пізніше стало відомо, що головреда видання затримали, а у нього вдома провели обшуки. Також слідчі дії провели в будинку редактора Андрія Скурка і співробітників бухгалтерії.

Крім того, на зв'язок перестали виходити головний редактор Андрій Динько, кореспондент Наталія Лубневська та фоторепортер Шура Пилипович-Сушчиць.

19 травня до Марциновича вже приходили з обшуками. А у квітні суд оштрафував видання на 8700 рублів за "Незаконну підприємницьку діяльність" за друк на принтері 20 примірників газети.

Як раніше повідомляв УНІАН, Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали 23 травня в аеропорту Мінська. Заради посадки пасажирського літака Лукашенко підняв у небо винищувач Міг-29.

Політичні репресії в Білорусі тривають з літа 2020 року, коли мільйони громадян вийшли на демонстрації з вимогою перерахувати голоси за кандидатів на президентських виборах. Однак Лукашенко вдався до силового розгону протестів - з жорсткими затриманнями та вбивствами учасників акцій.

Протасевичу загрожує до 15 років тюрма.

Обвинувачений в особливо тяжких злочинах білоруський журналіст Роман Протасевич під домашнім арештом зареєстрував нову сторінку у Twitter.

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Автор: Анастасія Горбачова