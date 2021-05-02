У Болгарії третя за рахунком політсила відмовилася формувати уряд, тепер у країні влітку проведуть нові вибори.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожБолгарія "вигнала" з країни російського дипломатаБолгарська соціалістична партія (БСП) відмовилася очолювати уряд після парламентських виборів минулого місяця.
Соціалісти, які втратили майже половину своїх місць на виборах 4 квітня, заявили про неможливість створити робочу більшість у роздробленому парламенті і мають намір скласти мандати відразу після їх отримання.
Лідерка соціалістів Корнелія Нінова заявила, що три нові партії в парламенті "продемонстрували політичну незрілість, вони не змогли подолати своє его", і в цій ситуації уряд на чолі з соціалістами неможливий.
Президент Румен Радев тепер буде змушений розпустити парламент, призначити тимчасову адміністрацію і провести дострокові вибори впродовж двох місяців - найімовірніше, 11 липня.
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